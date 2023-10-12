الفهد: ليدم الله على قطر وشعبها نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء



استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لدولة قطر الشقيقة.



وقد نقل الشيخ أحمد الفهد خلال اللقاء تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتمنياتهما لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.



كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وذلك في إطار حرص واهتمام قيادتي البلدين على التشاور والتنسيق الدائم في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز مسيرة الخير المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأعرب الشيخ أحمد الفهد في ختام زيارته عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال زيارته الرسمية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.



هذا، وقد عاد الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له إلى البلاد.



وكان الشيخ أحمد الفهد بحث أمس الأول مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د.خالد العطية علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.