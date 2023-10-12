وجه النائب محمد هايف سؤالا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد، جاء كما يلي: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحديقة العامة في منطقة الفردوس تدل على الإهمال الكبير واللافت للنظر في مستوى نظافتها بشكل عام، وصيانة المرافق الملحقة فيها مما أدى إلى عزوف المواطنين والمقيمين عن ارتيادها لتردي مستواها وعدم جاهزيتها لاستقبال الزوار،



فهي بحاجة إلى عناية بالأشجار بمختلف أنواعها والمسطحات الخضراء داخلها مع صيانة كاملة لجميع محتوياتها ومرافقها وخدماتها.



لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب تردي أوضاع الحدائق العامة وعدم رعاية الأشجار والمسطحات الخضراء فيها؟



2- هل توجد عقود سارية المفعول مع شركات خاصة تنوط بها مهمة رعاية وصيانة الحدائق العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن هذه العقود، وما الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذه الشركات إن كان هناك تقاعس في قيامها بواجباتها تجاه الحدائق العامة المنصوص عليها بالعقد؟



3- هل رفعت أي تقارير من الملاحظين والمراقبين على الحدائق العامة خلال الفترة الماضية عن مستوى جاهزية الحدائق العامة في المناطق السكنية لاستقبال مرتاديها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن هذه التقارير.



كما وجه سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، جاء كما يلي: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحديقة العامة في منطقة الفردوس تدل على الإهمال الكبير واللافت للنظر في مستوى نظافتها بشكل عام، ونظافة المرافق الملحقة فيها مما أدى إلى عزوف المواطنين والمقيمين عن ارتيادها لتردي مستواها وعدم جاهزيتها لاستقبال الزوار، فهي بحاجة إلى عناية بالأشجار في مختلف أنواعها والمسطحات الخضراء داخلها مع صيانة كاملة لجميع محتوياتها ومرافقها وخدماتها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب تردي مستوى نظافة الحدائق العامة؟



2- هل توجد عقود سارية المفعول مع شركات خاصة تناط بها مهمة تنظيف الحدائق العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن هذه العقود، وما الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذه الشركات إن كان هناك تقاعس في قيامها بواجباتها تجاه الحدائق العامة المنصوص عليها بالعقد؟



3- هل رفعت أي تقارير من الجهة المختصة بمتابعة شؤون الحدائق بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن نظافة الحدائق العامة خلال الفترة الماضية ومدى جاهزيتها لاستقبال مرتاديها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب أطلب تزويدي بصورة ضوئية عن هذه التقارير.