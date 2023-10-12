عبدالعزيز الفضلي



بعد 9 ساعات بحث، عثر على الطالب المفقود من إحدى مدارس التربية الخاصة في حولي بالقرب من نادي القادسية. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الطالب، وهو كويتي الجنسية في الصف الحادي عشر، خرج من الباب الخلفي للمدرسة دون أن يشعر به أحد، وبعد تفقد الطلبة اتضح أنه غير موجود، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية التي بدأت بالبحث عنه، وتم العثور عليه الساعة السادسة مساء أمس بالقرب من نادي القادسية، وتواجد وزير التربية في إدارة مدارس التربية الخاصة وتم تفريغ الكاميرات للبحث عنه.



من جهتها، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، أنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن إلى الموقع، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان الطالب خرج من المدرسة في اتجاه إحدى المناطق القريبة، وأثناء تتبع خط سيره قام الطالب المفقود بالاتصال بذويه وأبلغهم بمكان تواجده، حيث تم التوجه إلى موقعه وعثر عليه، وقد تسلمه ذووه وهو بحالة صحية جيدة.