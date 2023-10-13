مفرح الشمري



ضمن الأنشطة المصاحبة لاجتماع لوزراء الثقافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابع والعشرين المنعقد في سلطنة عمان، كرم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن علي السنيدي الفنانين الكويتيين عبدالله الحبيل في مجال الفنون الأدائية والفنانة سناء الخراز في مجال الغناء وتكريم خالد بوحمد وناصر فرس في مجال الآثار والمتاحف، إضافة إلى متحف الباحث في التراث فهد العبد الجليل، وذلك في حفل المبدعين الخليجيين في المجال الفني والثقافي.