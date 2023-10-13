هادي العنزي



أكد المدرب المساعد لفريق الساحل نواف زياد، أن فريقه استفاد كثيرا من فترة التوقف الدولية الحالية. وقال لـ «الأنباء»: «حرصنا على ترتيب أوراق الفريق، واستعدنا العديد من المصابين مع اكتمال استشفائهم، من بينهم حميدي المطيري وجيوفاني، فيما يتوقع عودة قريبة للمحترف البرازيلي هاريسون، آملا أن يشهد استئناف دوري الدرجة الأولى عودة مميزة لـ «أبناء أبوحليفة».



هذا، ومن المقرر أن يلتقي الساحل بنظيره النصر مساء الاثنين المقبل في ثاني مبارياته الودية، حيث خسر في الأولى الثلاثاء الماضي من الجهراء 0-2، ومن المتوقع أن يشرك الجهاز الفني للساحل بقيادة محمد العزب عددا من اللاعبين الشباب الذين لم تتح الفرصة لهم للعب في الودية الأولى.