أقام نادي الألعاب الشتوية الكويتي أمس فعاليات رياضية واجتماعية للتوعية بمرض سرطان الثدي، تزامنا مع الشهر العالمي للمرض الذي يصادف أكتوبر كل عام بمشاركة لاعبي ولاعبات مدرسة هوكي الجليد ومنتسبات النادي وأولياء الأمور وناشطات بهذا المجال.



وقال رئيس النادي فهيد العجمي في تصريح للصحافيين عقب الفعاليات التي أقيمت بصالة النادي، إنها تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للنادي تجاه عضواته وأسر اللاعبين واللاعبات للتثقيف بهذا المرض وتوضيح طرق الوقاية منه.



وأضاف العجمي، أنه تم عمل فحوصات مبكرة للمشاركات في هذا الفعالية للمرض وشرح كيفية معالجته والتدابير اللازمة لمكافحته بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية وناشطات صحيات بهذا المجال.



ولفت إلى أهمية هذه الأنشطة في تشجيع منسوبي النادي للمشاركة الإيجابية في التنمية المجتمعية التي تحث عليها المبادئ والروح الرياضية، مشيدا بالمشاركة المميزة للجهات المهتمة بهذا الجانب.



من ناحيتها، قالت عضو فريق (متعافيات من مرض السرطان) حنان الخالدي، إن المشاركة في هذه الفعاليات تأتي لإيصال رسالة مهمة للنساء بأن الإصابة بالمرض ليست النهاية في ظل تطور الطب، ولإيضاح أهمية الفحص المبكر والدوري للمرض في سرعة العلاج والشفاء.