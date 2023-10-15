كشفت الإحصائية الخاصة بالإدارة العامة للمرور عن أن عدد الحوادث التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي بلغت 1818 حادثا، وضبط 22 حدثا للقيادة من دون رخصة سوق، أحيلوا جميعا الى نيابة الأحداث.



وأظهرت الاحصائية أن رجال المرور سجلوا 22678 مخالفة متنوعة في الفترة من 7 - 13 الجاري. كما جرى إحالة 34 مخالفا إلى نظارة المرور و135 مركبة و11 دراجة نارية مخالفة إلى كراج الحجز، هذا الى جانب ضبط 34 شخصا مطلوبا على ذمة قضايا و27 مخالفا لقانون الإقامة وعدد 98 مركبة مطلوبة قضائيا.



من جهة أخرى، تمكن رجال شرطة النجدة من ضبط 31 شخصا للاشتباه في تعاطي المواد المخدرة والمسكرة وقيادة مركبات خاصة بهم وهم في حالة غير طبيعية، كما ضبط رجال شرطة النجدة 42 مطلوبا و26 مركبة مطلوبة أيضا وتوقيف 82 وافدا منتهية إقاماتهم وتحرير 4334 مخالفة متنوعة من بينها 65 مركبة تصدر عنها أصوات مزعجة.