أعلنت دار سعــــاد الصباح للثقافة والإبداع إلغاء مشاركتها السنوية وانسحابها من الــدورة 75 لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب على أثر ما أعلنه مدير المعرض يورجن بوس، في بيان له، من دعمه الصريح للاعتداء الصهيوني على أهل غزة واستباحة دماء المدنيين وقتل مئات الأطفال، حيث قرر معرض فرانكفورت تخصيص جانب من الفعاليات لدعم الأصوات اليهودية والإسرائيلية، واستضافة ممثلي الجالية اليهودية في ألمانيا، لتبرير الاعتداء الإسرائيلي في الوقت الذي أعلن فيه المعرض سحب جائزة الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي وإلغاء تكريمها المقرر سلفا للمعرض.



وأعربت دار سعاد الصباح عن أسفها لهذا التوجه الخطير الذي ينحو بالثقافة والجهد الثقافي نحو عمل غير إنساني يعارض الهدف الأخلاقي الذي تسعى إليه الآداب الإنسانية، كما استنكرت الدار هذا الموقف المنحاز لمحتل ومعتد حول غزة إلى مقبرة جماعية، وإلى سجن مفتوح لأكثر من مليونين ونصف المليون من البشر الذين يستحقون الحياة الكريمة، كما تؤكد الدار تأييدها للحق الفلسطيني كاملا وعودة القدس عاصمة أبدية لفلسطين الحرة.