سلطان العبدان - عبدالعزيز المطيري



عقدت تنسيقية الـ 48 نائبا اجتماعا نيابيا موسعا امس بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب الرئيس محمد المطير.



وبحث الاجتماع الذي عقد بناء على دعوة من اللجنة التنسيقية النيابية ترتيب الخارطة التشريعية بشكلها النهائي على ضوء قائمة الأولويات التي قدمها النواب، وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية التنسيقية واعتمادها خارطة طريق للتعاون النيابي ـ الحكومي لدور الانعقاد الثاني المقبل.



وكان النائب د. حسن جوهر ممثلا عن اللجنة التنسيقية النيابية المكلفة بترتيب الأولويات قد وجه لنواب مجلس الأمة الدعوة لحضور الاجتماع في سبيل تفعيل العمل الجماعي والتشاور.



ومن المنتظر أن تحسم اللجنة قضية الأولويات أو ما سمي بـ «الخارطة التشريعية» القائمة على ٣ محاور هي الإصلاح السياسي وقوانين التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في اجتماع موسع يعقد الأحد المقبل في قاعة مكتب المجلس بعد أن ناقشت باستفاضة خلال اجتماعها أمس الأولويات النيابية المقترحة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر والذي من المقرر ان يتم افتتاحه في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.



مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» إن الاجتماع الذي عقد أمس بحضور عدد كبير من النواب تطرق لجميع القضايا، حيث تحدث أغلب النواب بالتتابع مستعرضين أوراق عملهم التي رفعت إلى اللجنة التنسيقية أو لمكتب رئيس المجلس.



وأوضح المصدر أن اجتماع الأمس خصص للاستماع وتبادل وجهات النظر والتشاور على أن يعقبه اجتماع موسع حاسم خصوصا مع قرب افتتاح دور الانعقاد.



وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الذي عقد بناء على دعوة من اللجنة التنسيقية النيابية لترتيب الخارطة التشريعية بشكلها النهائي على ضوء قائمة الأولويات التي قدمها النواب وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة الوزارية التنسيقية واعتمادها خارطة طريق للتعاون النيابي - الحكومي لدور الانعقاد المقبل.