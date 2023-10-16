أعلن رئيس لجنة التحقيق في صفقات طائرات اليوروفايتر والكاراكال د.عادل الدمخي أن تقرير اللجنة سيكون جاهزا بداية دور الانعقاد المقبل للعرض على المجلس، متضمنا كل الحقائق التي توصلت إليها اللجنة لإيقاف هدر الأموال العامة والحفاظ على أرواح العسكريين.



وحذر الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة من محاولات التدخل في سير تحقيق اللجنة للتأثير وتغيير النتائج التي توصلت إليها اللجنة، مؤكدا أن اللجنة توصلت إلى نتائج محمودة، وأنها ستكون سببا وعائقا لإيقاف كل العبث والهدر السابق.



وأوضح الدمخي أن «بعض القيادات التي طالبت اللجنة بإيقافها في السابق تعمل الآن من خلال حسابات وهمية لعرقلة أعمال اللجنة، خوفا من المحاسبة التي ستطولها بعد رفع اللجنة تقريرها».



من جهة أخرى، أشاد الدمخي بالموقف الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية، ودعم المقاومة وحق الدفاع عن النفس وإدانة الاعتداء على المدنيين، مشيدا بكلمة وزير الداخلية عن موقف الكويت المبدئي والشرعي والدستوري من العصابات الصهيونية.