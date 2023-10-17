عاطف رمضان



قال المتحدث الرسمي للجنة أهالي مدينة جنوب سعد العبدالله د.حمد الكندري ان 3 مداخل رئيسية تحيط بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وهي «الدائري السادس وطريق 6.5 والدائري السابع»، مشيرا الى ان مدخل واحد متصل بهذه المدينة الجديدة وهو الدائري السادس وان طريق 6.5 والدائري السابع من المشاريع المستقبلية.



وطالب الكندري في تصريح لـ «الأنباء» الجهات المعنية باتخاذ السرعة اللازمة للانتهاء من إنشاء طرق 6.5 والدائري السابع خاصة ان هذه الطرق مهمة لأهالي وسكان مدينة جنوب سعد العبدالله.



وأوضح ان هذه الطرق الثلاثة من شأنها تسهل عملية التنقل لأهالي المدينة واتصالهم مع المدن ومناطق الكويت، ويتوقع ان يستخدمها من 16 ألفا الى 22 ألف أسرة في المستقبل.



ولفت الى ان الدائري السادس يطل عليه الضاحية الاولى «قطاع N1» وله مدخلان رئيسيان على المدينة، وطريق 6.5 يفصل بين الضاحية الثالثة من الأعلى والضاحية الرابعة والخامسة من الاسفل، والدائري السابع يطل على الضاحية الرابعة والخامسة من الاسفل.



وبين ان التأخير في تنفيذ مشروع امتداد الطريق 6.5 والدائري السابع يهدد استقرار أهالي المدينة في المستقبل من حيث صعوبة دخول وخروج أهالي المدينة من جميع الضواحي الخمسة باعتمادهم على مدخلين فقط مطلين على الدائري السادس.



وأشار إلى انه من الضروري سرعة طرح مناقصة مشروع امتداد طريق 6.5 وايضا مشروع امتداد الدائري السابع، لاستغلال وقت تنفيذ البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله التي تم توقيع عقدها مؤخرا، مما يسهل على قاطني المدينة خلال الفترة المقبلة.