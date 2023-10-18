العويش: 20% ممن أجروا الفحوصات لديهم ارتفاع في مستوى الكوليسترول بالدم

الحملة التوعوية التي قمنا بها آتت ثمارها بتعريف الناس وتوعيتهم بخطورة أمراض القلب

انطلاق الوحدة المتنقلة للتوعية بأمراض القلب في الأول من نوفمبر المقبل

اختتمت جمعية القلب الكويتية احتفالاتها بيوم القلب العالمي، الذي استمر لمدة أسبوع كامل بسوق عقارات الكويت، بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للقلب تحت شعار «استخدم القلب لمعرفة القلب»، وهو الشعار الذي وضعه الاتحاد العالمي للقلب ليوم القلب العالمي هذا العام، والذي صادف يوم 29 سبتمبر.

في هذا الإطار قال أمين عام الجمعية د. راشد العويش، إن الجمعية أجرت خلال الفعاليات فحوصات طبية لتحليل نسبة السكر والكوليسترول في الدم وقياس ضغط الدم والوزن والطول للمراجعين من المواطنين وكذلك للمقيمين من مختلف الجنسيات، مبينا أن عدد الذين أجريت لهم الفحوصات بلغ نحو 3 آلاف مراجع.

وأضاف العويش أن 20% من هذا العدد يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم.

وأردف أن العديد من المراجعين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكر وهذه الأمراض المزمنة قد تتواجد عند المريض من دون علمه، موضحا أن هؤلاء الأشخاص أحيانا يكتشفونها عند إجراء الفحوصات الطبية، منوها الى ضرورة إجراء الفحوصات بشكل دوري لاكتشاف مثل هذه الأمراض بشكل مبكر، والذي يفيد في السيطرة على المرض منذ بدايته.

وذكر العويش أن الحملة التوعوية التي قامت بها جمعية القلب الكويتية آتت ثمارها بتعريف الناس وتوعيتهم بخطورة أمراض القلب، مشيرا إلى أن الفعاليات بينت للناس أن العناية بالقلب وصحته تجنب الإنسان الكثير من الأخطار التي تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع: قدمنا خلال الفعاليات توعية وإرشادات لكيفية الحفاظ على صحة القلب، ومن هذه النصائح التي قدمتها الجمعية للجمهور ضرورة الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وكذلك اتباع نظام غذاء صحي متكامل، وكذلك إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.

وكشف العويش عن بدء انطلاق الوحدة المتنقلة للتوعية بأمراض القلب، مبينا أنها ستنطلق في الأول من نوفمبر المقبل وتستمر حتى آخر مايو 2024، وستتواجد الوحدة في مختلف مناطق الكويت بمحافظاتها الست، بما فيها الجمعيات التعاونية والمولات التجارية والمدارس وغيرها من الأماكن التي تستقبل روادا كثيرين، حيث يتم خلال هذه الحملات فحص 400 الى 500 فرد، مشيرا إلى أن هذه الوحدة أنشئت عام 1995 بدعم من الأمانة العامة للأوقاف.

واختتم بأن الجمعية ستواصل القيام بدورها ومسؤولياتها ضمن التزام الكويت أمام المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة.