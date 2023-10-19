

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بندر النصافي أن نقابة الأوقاف نقلت إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أهم المطالب التي تتبناها النقابة وتهم شرائح الموظفين في وزارة الأوقاف خلال اللقاء الذي جمع النقابة بوزير الأوقاف.



وقال النصافي في تصريح للصحافيين ان الوزير المطيري أبدى مشكورا سرعة تجاوبه وتفاعله وإصدار توجيهاته للعمل بمقترح النقابة ويتمثل في حل مشكلة ساعات العمل خلال الفترة الصباحية لقطاع الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم وبشكل عاجل وسريع في مبادرة نكن له الشكر والثناء للوزير جزاه الله خير الجزاء.



وبين النصافي ان النقابة نقلت الى وزير الأوقاف مشكلة المشرفين والوكلاء وعدم اعتماد مسمياتهم في الديوان إلا أن الوزير أبلغنا مشكورا بأن هناك تنسيق مستمر مع مجلس الخدمة المدنية للانتهاء من مشكلة المشرفين والوكلاء بما يحفظ حقوقهم كاملة.



وتابع: كما نقلت النقابة إلى وزير الأوقاف مشكلة أصحاب التخصصات المالية والقانونية والمحاسبية والفنية إذ بينت النقابة بدورها آلية الحل الذي من الممكن إنهاء هذه المعاناة يكمن في إضافة أعمالهم في الوصف الوظيفي لهم بمراكز قطاع الدراسات ولم يتردد الوزير فأصدر تعليماته بضرورة إيجاد الحلول المناسبة وفق الأطر القانونية.



وأضاف: كما طالبت النقابة بتوفير التعزيز الكافي لميزانية الأعمال الممتازة للهيئتين الإدارية والتعليمية واعتماد قسم مادة دراسية داخل مراكز دور القرآن والأترجة والسراج المنير كما هو معمول به في وزارة التربية.