قال رئيس نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، جوان لابورتا الذي اتهم بدوره في التحقيق في فضيحة التحكيم المتورط فيها النادي الكاتالوني والمعروفة بـ «قضية نيغريرا» إنه مقتنع بأن الأمر «سينتهي بالبراءة».



وقال لابورتا في مقابلة مع راديو كاتالونيا «يمكننا أن نكون مطمئنين، لم يتمكنوا من إثبات ذلك ولن يتمكنوا من إثبات ذلك (المدفوعات المزعومة لشراء حكام)»، منددا «بحملة منظمة لزعزعة استقرار برشلونة».



ووجه الاتهام إلى لابورتا الذي ترأس سابقا نادي البلاوغرانا بين 2003 و2010، في إطار التحقيقات بخصوص المدفوعات المزعومة لشركات تابعة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق المتهم الرئيس في القضية.



وتتهم النيابة العامة برشلونة بمدفوعات مزعومة بلغت أكثر من 7.3 ملايين يورو، إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، بين 2001 و2018 لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.