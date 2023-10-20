طالب أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز إلى الصعود إلى المنصة وتفنيد محاور الاستجواب وعم الهروب من المواجهة.



وقال الطشه في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «وصلتني اليوم نسخة من كتاب ديوان المحاسبة والموجه إلى وزارة الأشغال العامة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري فيما يتعلق بعقود الشركات العالمية لصيانة الطرق».



وأضاف أن الكتاب يبين فيه ديوان المحاسبة عدم موافقته على عقود الصيانة الجذرية لأعمال طرق محافظتي الجهراء وحولي، مبينا أن الرفض جاء لأسباب جوهرية تتعلق بتجاوز واضح وشبهات في الترسية وتفاوت كبير في القيم التقديرية للعقود.



واعتبر الطشه أن الوزيرة فشلت فشلا ذريعا في قضية إصلاح الطرق وتلاعبت بمشاعر المواطنين من خلال الوعود الزائفة لإصلاح الطرق وصيانتها. وأشار إلى أنه مضى عام كامل على توزير هذه الوزيرة ولم ير المواطن أي انجاز يذكر، مضيفا «كتاب ديوان المحاسبة يؤكد للجميع صحة موقفنا من استجوابها ويبين لنا الخلل الواضح والتجاوز الكبير والهدر في المال العام في أعمال هذه الوزيرة وعدم قدرتها على إدارة وزارة الأشغال».



وطالب الطشه وزيرة الأشغال بالصعود إلى منصة الاستجواب وعدم الهروب من المواجهة، مؤكدا أنه لا يمكن معاملة الشعب الكويتي بهذا التسويف ومن ثم الهروب.



وقال إن المحاسبة قادمة وإنه سيقوم بذكر كل هذه التفاصيل على منصة الاستجواب.