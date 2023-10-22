أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا يحدد الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية، وجاء في القرار:



مادة أولى: يحظر فتح المنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية إلا بعد الحصول على ترخيص صحي أو موافقة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة بهذا القرار.



مادة ثانية: لا يجوز إصدار الترخيص الصحي للمنشآت الغذائية الخاضعة لأحكام هذا القرار إلا بعد التأكد من الآتي:



٭ استيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة في هذا القرار.



٭ الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات اللازمة والتي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.



٭ الحصول على موافقة الجهة الحكومية المراد ترخيص المنشأة الغذائية داخل مبانيها.



مادة ثالثة: يحظر إصدار الترخيص الصحي وفقًا لأحكام هذا القرار إلا للأنشطة التالية:



٭ مأكولات خفيفة.



٭ حلويات.



٭ مرطبات.



٭ آيس كريم وبوظة.



٭ بقالة.



٭ عصير الفواكه الطازجة.



٭ كانتين.



٭ مقهى.



مادة رابعة: بالإضافة إلى أي اشتراطات تقرر الهيئة إضافتها بعد صدور هذا القرار، يجب على المنشآت الغذائية المشار إليها في المادة الأولى الالتزام بالاشتراطات التالية أثناء مدة سريان الترخيص:



٭ أن تكون المواد التي تتكون منها المنشأة الغذائية غير ضارة ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.



٭ أن تكون الأرضية مستوية ومن مادة صماء سهلة التنظيف وغير قابلة لتسريب السوائل.



٭ أن تكون المساحة ملائمة للنشاط المطلوب مزاولته.



٭ أن يكون الموقع جيد الإضاءة والتهوية.



٭ أن يتوفر مصدر كاف لمياه الشرب مزود بمرشحات لتنقية المياه وان تكون خزانات المياه حديثة وغير ضارة ومحكمة الغلق.



٭ أن يتوفر حوض لغسل الأيدي، وتصريف صحي للمياه.



٭ أن تتوفر أرفف وأماكن تخزين مناسبة لحفظ المواد الغذائية ومرتفعة عن الأرض.



٭ أن تكون آلية التخلص من النفايات والفضلات بطرق علمية وصحية وغير ضارة بالصحة أو البيئة



٭ أن تتوفر اشتراطات الأمن والسلامة طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.



٭ أن تتوفر جميع الاشتراطات والظروف والأجهزة والأدوات التي تمنع تلف المواد الغذائية حسب المواصفات المعتمدة لكل مادة.



مادة خامسة: يجب على المنشآت الغذائية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، الالتزام بالقانون رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته، واللوائح المنفذة له، وسائر القوانين واللوائح والقرارات السارية ذات الصلة.



مادة سادسة: يصدر الترخيص الصحي ـ وفقا لأحكام هذا القرار ـ بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن يقدم لإدارة التفتيش في المحافظة التي يقع فيها المبنى الحكومي المراد إقامة المنشأة الغذائية داخل مبانيه مشفوعا بالمستندات والبيانات التي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.



مادة سابعة: تستثنى من أحكام هذا القرار المنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة متضمنا الضوابط الخاصة بها.

.. واشتراطات وضوابط المطاعم العائمة

حددت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمطاعم العائمة. ونص القرار الذي أصدره رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة على التالي:

مادة أولى: يحظر مزاولة نشاط المطاعم العائمة (الثابتة او المتحركة) الا بعد الحصول على ترخيص صحي او موافقة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة بهذا القرار.

مادة ثانية: لا يجوز إصدار الترخيص الصحي للمطاعم العائمة (الثابتة او المتحركة) الا بعد التأكد من الآتي:

٭ استيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة في هذا القرار.

٭ الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات اللازمة والتي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.

٭ تحديد موقع المطعم العائم واوقات رحلاته اذا كان متحركا واخطار الهيئة في حال اي تغيير.

مادة ثالثة: بالاضافة الى اي اشتراطات تقرر الهيئة اضافتها بعد صدور هذا القرار، يجب على المطاعم العائمة (الثابتة او المتحركة) الالتزام بالاشتراطات التالية اثناء مدة سريان الترخيص:

٭ توفير مصدر للمياه الصالحة للشرب مزود بمرشحات لتنقية المياه في مناطق غسل الغذاء ومناطق غسل الأواني والمعدات ومناطق غسل الأيدي، وأن تكون خزانات المياه حديثة وغير ضارة ومحكمة الغلق.

٭ توفير ثلاجات تبريد أو تجميد بحجم كاف لتخزين المواد الخام والغذاء ضمن درجات الحرارة المناسبة لكل مادة غذائية.

٭ تكون خزائن حفظ الغذاء من مواد مناسبة ومحكمة الغلق ومرتفعة عن الأرض.

٭ تكون الأرضية مستوية ومن مادة صماء سهلة التنظيف وغير قابلة لتسريب السوائل.

٭ توفير مرافق ملائمة لتنظيف وتطهير وتخزين أدوات ومعدات العمل بحيث تكون هذه المرافق سهلة التنظيف، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ.

٭ تكون المواد التي تتكون منها المنشأة الغذائية غير ضارة ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة وسهلة الصيانة والتنظيف.

٭ توفير الإضاءة والتهوية المناسبتين في جميع مرفقات المنشأة.

٭ وضع الفواصل أو الأبعاد المناسبة للمسافة للفصل بين العمليات التي قد تتسبب في التلوث التبادلي.

٭ توفير قنوات للصرف الصحي ومصممة بشكل يضمن عدم تدفق الأوساخ من المنطقة الملوثة إلى المنطقة النظيفة.

٭ توفير دورات مياه كافية ويجب ألا تفتح مباشرة على مناطق تداول الغذاء، وتكون ذات تهوية جيدة ومتصلة بنظام صرف صحي فعال.

٭ تكون آلية التخلص من النفايات والفضلات بطرق علمية وغير ضارة بالصحة.

٭ توفير جميع الاشتراطات والظروف والأجهزة والأدوات التي تمنع تلف المواد الغذائية حسب المواصفات المعتمدة لكل مادة.

مادة رابعة: يصدر الترخيص الصحي ـ وفقا لأحكام هذا القرار ـ بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن يقدم للإدارة المختصة مشفوعا بالمستندات والبيانات التي يحددها قطاع التفتيش والرقابة.