بات معروفا أن زيادة المعروض من العمالة، تفرض ضغوطا هائلة على الأجور لتخفيضها، لاسيما وأن فائض المعروض من العمال يضر بشكل خاص بالموظفين العاملين في الصناعات التي لا تتطلب درجة علمية أو أي تدريب متخصص.



- وعلى العكس من ذلك، تميل الصناعات ذات متطلبات التعليم العالي والتدريب إلى دفع أجور أعلى للعمال، وترجع الزيادة في الأجور إلى قلة المعروض من العمالة القادرة على العمل في تلك الصناعات، والتكلفة الباهظة للتعليم والتدريب المطلوبين.



- ولكن كيف يرتبط نظام التعليم في الدولة بأدائها الاقتصادي؟ ولماذا يكسب معظم العمال الحاصلين على شهادات جامعية أكثر بكثير من أولئك الذين ليس لديهم شهادات؟



- يمكن أن يساعد فهم كيفية تفاعل التعليم والتدريب مع الاقتصاد في تفسير سبب ازدهار البعض وتعثر البعض الآخر.



كيف يفيد التعليم أمة؟



- تتطلب العولمة والتجارة الدولية من البلدان واقتصاداتها التنافس مع بعضها بعضا. ومن ثم، ستتمتع البلدان الناجحة اقتصاديا بمزايا تنافسية على الاقتصادات الأخرى، على الرغم من أنه نادرا ما يتخصص بلد واحد في صناعة معينة.



كيف يؤثر التدريب الوظيفي على الاقتصاد؟



- يمتلك الاقتصاد الناجح قوة عاملة قادرة على تشغيل الصناعات على مستوى يتمتع فيه بميزة تنافسية على اقتصادات البلدان الأخرى.



- قد تحاول الدول تشجيع التدريب الوظيفي من خلال سياسات الإعفاءات الضريبية، أو توفير مرافق لتدريب العمال، أو مجموعة متنوعة من الوسائل الأخرى المصممة لإنشاء قوة عاملة أكثر مهارة.



- رغم أنه من غير المرجح أن يتمتع الاقتصاد بميزة تنافسية في جميع الصناعات، إلا أنه يمكن أن يركز على العديد من الصناعات التي يتم فيها تدريب المهنيين المهرة بسهولة أكبر.



- بيد أن التباين في مستويات التدريب يعد عاملا حاسما يفصل بين البلدان المتقدمة والنامية. على الرغم من وجود عوامل أخرى بالتأكيد، مثل الجغرافيا والموارد المتاحة، فإن وجود عمال مدربين بشكل أفضل يخلق آثارا غير مباشرة في جميع جوانب الاقتصاد.



- في بعض الحالات، قد تتركز القوى العاملة ذات المهارات العالية في منطقة جغرافية محددة. ونتيجة لذلك، قد تتجمع شركات مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية بسبب هؤلاء العمال المهرة، على سبيل المثال، وادي السيليكون.



أصحاب العمل



- من الناحية المثالية، يريد أصحاب العمل عمالا منتجين يتطلبون إدارة أقل، ويجب على أصحاب العمل مراعاة العديد من العوامل عند تحديد ما إذا كانوا سيدفعون مقابل تدريب الموظفين أم لا، مثل:



- هل سيزيد البرنامج التدريبي من إنتاجية العمال؟



- إذا دفع صاحب العمل مقابل التدريب، فهل سيترك الموظف الشركة لصالح شركة منافسة بعد اكتمال البرنامج التدريبي؟



- إذا كان هناك ما يبرر زيادة الأجور نتيجة للتدريب، فهل ستكون الزيادات في الإنتاجية والأرباح كافية لتغطية أي زيادات في الأجور وكذلك التكلفة الإجمالية للبرنامج التدريبي؟



- قد تجد الشركات موظفين غير راغبين في قبول التدريب. يمكن أن يحدث هذا في الصناعات التي تهيمن عليها النقابات لأن زيادة الأمن الوظيفي قد تجعل من الصعب توظيف مهنيين مدربين أو فصل الموظفين الأقل تدريبا.



- ومع ذلك، قد تتفاوض النقابات أيضا مع أصحاب العمل لضمان حصول أعضائها على تدريب أفضل وبالتالي زيادة إنتاجيتهم، مما يقلل من احتمال نقل الوظائف إلى الخارج.



- يطلب العديد من أصحاب العمل من العمال البقاء في الشركة لفترة معينة من الوقت مقابل التدريب المدفوع الأجر، مما يقلل من خطر مغادرة العمال المدربين حديثا بمجرد انتهاء دورتهم المجانية.

العاملون



- يزيد العمال من إمكاناتهم في الكسب من خلال تطوير وصقل قدراتهم ومهاراتهم. وكلما زادت معرفتهم بوظيفة معينة وصناعة معينة، أصبحوا أكثر قيمة لصاحب العمل،



حيث يجب عليه مراعاة عدة عوامل عند اتخاذ قرار بشأن الالتحاق ببرنامج تدريبي، مثل:



- ما مقدار الإنتاجية الإضافية التي يتوقعون اكتسابها؟



- هل سيرى العامل زيادة في الأجور من شأنها أن تبرر تكلفة البرنامج؟



- هل سوق العمل مشبع بشكل كبير بالعمالة المدربة في هذا التخصص؟



- قد يدفع أصحاب العمل كلا أو جزءا من نفقات التدريب، ولكن هذا ليس هو الحال دائما. أيضا، قد يفقد العامل دخله إذا كان البرنامج غير مدفوع الأجر وغير قادر على العمل لعدة ساعات كما كان في السابق.



الاقتصاد



- ركزت العديد من البلدان بشكل أكبر على تطوير نظام تعليمي يمكنه إنتاج عمال قادرين على العمل في صناعات جديدة، مثل العلوم والتكنولوجيا.



- ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الصناعات القديمة في الاقتصادات المتقدمة أصبحت أقل قدرة على المنافسة، وبالتالي من غير المرجح أن تستمر في الهيمنة على المشهد الصناعي.



- كما ظهرت حركة لتحسين التعليم الأساسي للسكان، مع اعتقاد متزايد بأن جميع الناس لهم الحق في التعليم.



- تشهد البلدان التي تضم نسبة أكبر من سكانها الملتحقين بالمدارس والمتخرجين منها نموا اقتصاديا أسرع من البلدان ذات العمال الأقل تعليما.



- ونتيجة لذلك، توفر العديد من البلدان التمويل للتعليم الابتدائي والثانوي لتحسين الأداء الاقتصادي. وبهذا المعنى، فإن التعليم هو استثمار في رأس المال البشري، على غرار الاستثمار في معدات أفضل.



- بالنسبة للشركات، يمكن التعامل مع القدرة الفكرية للموظف كأصل. يمكن استخدام هذا الأصل لإنشاء منتجات وخدمات يمكن بيعها.



- كلما زاد عدد العمال المدربين تدريبا جيدا الذين تستخدمهم الشركة، زادت قدرة الشركة نظريا على الإنتاج.

التعليم والتدريب والعرق



- في الولايات المتحدة، لا يؤدي التعليم دائما إلى ارتفاع الأجور لجميع العمال. على سبيل المثال، وفقا لمعهد السياسة الاقتصادية، يواجه العمال السود فجوات كبيرة ومتنامية في الأجور، حيث يكسب الرجال السود 71 سنتا فقط والنساء السوداوات 64 سنتا فقط لكل دولار واحد يكسبه الرجال البيض.



- وتوجد هذه الفجوات في كل مستوى وظيفي، من الأجور المنخفضة إلى الأجور المرتفعة، ولكنها أعلى في المجالات الأعلى أجرا بسبب نقص تمثيل العمال السود في تلك المهن.



- اقترح تقرير ماكينزي آند كومباني لعام 2019 الذي فحص هذه الاتجاهات أنه يمكن تحسين التوقعات للأميركيين الأفارقة من خلال تحويل ملامح التعليم لتتماشى مع القطاعات المتنامية وإشراك الشركات وصانعي السياسات العامة في تطوير برامج إعادة المهارات.



- بدون تغييرات مثل هذه، فإن فجوة الثروة العرقية طويلة الأجل والموثقة جيدا والمتنامية الموجودة بين البيض والأشخاص الملونين تهدد بتقييد الاستهلاك.



- وجدت دراسة أجراها معهد بروكينغز عام 2021 أن اقتصاد الولايات المتحدة سيكون أكبر بمقدار 22.9 تريليون دولار إذا توفرت فرص متساوية عبر الأعراق.



- بالإضافة إلى ذلك، قدر تقرير صادر عن سيتي بنك عام 2020 أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكثر قيمة بمقدار 5 تريليونات دولار في غضون خمس سنوات بمجرد سد فجوة عدم المساواة.