قالت مجموعة جي إف إتش المالية إنها وقعت على الاستحواذ على شركة رائدة في مجال الخدمات الغذائية واللوجستية في المملكة العربية السعودية «الشركة»، وتبلغ قيمتها المؤسسية نحو 500 مليون ريال سعودي. تم هذا الإعلان خلال النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.



تفخر الشركة، التي أظهرت أداء ماليا قويا وحافظت على تحقيق نتائج قوية خلال دورات عمل متعددة، بما لديها من منشآت تخزين حديثة ومتطورة وسلسلة توريد متكاملة عبر البلاد، ومجموعة واسعة من المنتجات المتميزة، وقاعدة متنوعة تضم أكثر من 1000 من كبرى الشركات المعروفة من قطاع الفنادق والترفيه، والأسماء التجارية المعروفة في مجال التجزئة في المملكة. بالإضافة لذلك، فهي تتمتع بعلاقات طويلة الأمد مع نحو 200 من المجمعين والمنتجين الدوليين.



وقال رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش كابيتال: سوف تتماشى هذه المعاملة مع استراتيجية جي إف إتش للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويشمل ذلك تعزيز تواجد المجموعة في القطاعات التكميلية ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد المحلي الذي يستفيد أيضا من النمو الاقتصادي في البلاد والظروف الديموغرافية المواتية. ومع وجود مجموعة قوية من الفرص المتاحة عبر القطاعات، فإننا نركز على مواصلة توسيع محفظتنا من الأصول الفريدة المدرة للدخل في القطاعات منخفضة المخاطر، بما في ذلك الصناعات الاستهلاكية واللوجستية، وهي من أسرع القطاعات نموا في المملكة اليوم.



وأضاف حماد يونس، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة جي إف إتش: يسعدنا أن نعلن عن هذا الاستحواذ الاستراتيجي المزمع، نظرا لكوننا لاعبا مهما في سوق المنتجات الاستهلاكية والخدمات اللوجستية السعودي الذي يشهد نموا سريعا، والذي يعد الأكبر في المنطقة، فإننا نرى فرصا قوية لمزيد من التوسع للشركة نتيجة للتحول الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمشهد المحلي سريع التغير الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء. بمجرد إتمام الاستحواذ، نتطلع إلى العمل مع فريق الإدارة الاستثنائي للشركة لإضافة قيمة إلى الأعمال ودعم نمو القطاع من خلال استراتيجيات نمو متعددة على المستويين الداخلي والخارجي بما في ذلك التوسع الجغرافي وتوسيع المحفظة، والتكامل الرأسي، وتعزيز القدرات التخزينية واللوجستية، وتحقيق وفورات في التكلفة في جميع أنحاء سلسلة القيمة.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة، شفقت خان: لقد قمنا بإنشاء علامة تجارية قوية في سوق المملكة العربية السعودية مع قاعدة كبيرة ومتنوعة من العملاء الأوفياء إلى جانب سجل حافل من العلاقات العالمية طويلة الأمد. ومع الدعم المقدم من مجموعة جي إف إتش كشريك لنا، نهدف إلى دعوة الموردين الأجانب لإنشاء منشآت في المملكة العربية السعودية، حيثما أمكن. ومن خلال ذلك، ستدخل الشركة في مرحلة جديدة من النمو لتعزيز مكانتها في السوق بشكل أكبر. يتوافق هذا الإنجاز الكبير للشركة أيضا بشكل جيد مع الديناميكيات المعززة لسوق المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030. لقد كان تفاني فريقنا والتركيز على تقديم الخدمات عالية الجودة وسرعة الحركة هي القوى الدافعة الأساسية لأعمالنا ونحن نتطلع إلى مزيد من التعزيز لعروضنا المبتكرة لعملائنا من خلال الاستفادة من التكنولوجيا جنبا إلى جنب مع شبكة دولية واسعة النطاق والتوسع الاستراتيجي للبنية التحتية اللوجستية الحالية الموجهة نحو العملاء، مما يضيف قيمة كبيرة إلى الأعمال.



وبحلول عام 2030، يستهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية السعودي ضخ 453 مليار دولار في استثمارات القطاع الخاص، والمساهمة بمبلغ 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي وخلق 1.6 مليون فرصة عمل جديدة.