نواف السعود: «البترول» تسعى إلى تكثيف التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية والبحثية



طارق عرابي



أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود أن المؤسسة تمكنت من تأطير مفهوم إدارة المخاطر الشاملة ووضع منهجية متكاملة، مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين شركات النفط والغاز العالمية، وبما يتفق مع رؤية واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لسنة 2040.



وقال السعود في كلمة ألقاها عقب توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الكويت في مجال إدارة المخاطر الشاملة، إن المؤسسة نجحت في نشر ثقافة الوعي بالمخاطر وتضمينها كعنصر أساسي في آلية اتخاذ القرار في جميع مجالات العمل المرتبطة بأنشطتها.



وأضاف ان مؤسسة البترول تسعى لتكثيف التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، خصوصا المؤسسات التعليمية والبحثية بهدف تبادل الخبرات والممارسات المثلى في مجال إدارة المخاطر.



وتابع قائلا: «نظرا لما توفره جامعة الكويت من خبرات أكاديمية وباع طويل في المجال البحثي، ورغبة منا في المساهمة في ربط التعليم الجامعي بمتطلبات العمل الحديثة، فقد قمنا بالتعاون مع جامعة الكويت لإنشاء هذا النموذج المشترك والذي سيدشن اليوم بتوقيع اتفاقية التعاون ما بين الجهتين».



ورأى السعود أن هذا النموذج المشترك يحدد أوجه التعاون والتطوير في مجالات إدارة المخاطر من الناحية التدريبية وإقامة الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية وتشجيع الأبحاث العلمية المرتبطة بإدارة المخاطر الشاملة. وأشار إلى أن هذا النموذج سيوفر آلية لتبادل الزيارات والتباحث العلمي، مما سيساهم في إعداد البحوث التي تقوم بها الجامعة لمساندة إدارة المخاطر في القطاع النفطي لتطوير العمل ومواكبة آخر التطورات، كما سيوفر فرصا لتدريب علمي ومهني لخريجي جامعة الكويت ومن ثم تنويع الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل. وأثنى على جهود فريق عمل دائرة المخاطر الشاملة في المؤسسة، ولكادر الأساتذة الأفاضل في جامعة الكويت، على جهودهم المبذولة لإعداد بنود وأوجه التعاون المشترك لتلك الاتفاقية والتي ستعود بالفائدة على الجهتين.



وتضمنت اتفاقية الشراكة بين مؤسسة البترول وجامعة الكويت عدداً من الجوانب التالية:



- تعزيز جودة واستدامة قطاع النفط والغاز في الكويت وخارجها.



- تبادل الخبرات العلمية والتدريبية والاستشارية في مجالات المخاطر الشاملة.



- نشر الوعي العلمي بهذه الأنظمة الحديثة من الناحية الإدارية والفنية.