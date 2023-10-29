

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار جمعية التأمين الكويتية.



ونص القرار على:



مادة 1



تشهر جمعية التأمين الكويتية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.



وتضمن ملخص النظام الأساسي للجمعية: انه تم في وزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية التأمين الكويتية) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الى:



1 - تقديم دراسات سوق التأمين وتحليله وظروفه.



2 - العمل على تعزيز الثقة بقطاع التأمين وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة به محليا وعربيا ودوليا.



3 - جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين وأسواق التأمين العالمية.



4 - تمثيل الأعضاء في جميع المحافل.



5 - تقديم اقتراح أنظمة وتشريعات وسياسات تتناسب مع خصوصية وسطاء التأمين.



6 - نشر المفاهيم المتعلقة بالقواعد التأمينية الحاكمة للأنشطة المالية والاقتصادية، وذلك من خلال إصدار المجلات والنشرات والكتب والدراسات المتخصصة للعمل على زيادة الوعي التأميني للأفراد والمؤسسات في الكويت.



والأعضاء المؤسسون هم:



يوسف سالم جزا الديحاني



خزنة مطلق خلف المطيري



عادل سفاح شنوف الراشد



د.عادل خالد عبدالكريم العنزي



بدر أحمد محارب القحطاني



عيد ناصر علي الشهري الرشيدي



بجاد ماضي بجاد الهاجري



نورة بدر يوسف الغانم



خالد صالح علي الصالح



حليمة عبيد حمود العنزي



ثامر متعب بنيه الخرينج



مشعل يوسف سالم الديحاني



فايز ملفي عيد المطيري



عبدالهادي عيد علي المجيبل



حامد احمد راشد حمادة



نواف جهاد شفلح العنزي



حامد عوض كميخ المطيري



عوض سعود خليفة الحربي



نزال صالح مدلول الظفيري



عيد سلمان مطر الشمري



ناصر عيبان عيد الرشيدي



بندر يوسف سالم الديحاني



سويلم سالم لعبوب الرشيدي



مليحة غلوم رمضان محمد



سيف راشد سيف المطيري



أحمد زامل عبدالله الزامل



جمال عريبي عبدالله السعد



عبدالله يوسف سالم الديحاني



محمد طعيس محمد رويعي



جارد ذياب بطاح مبرد



احمد ناصر محمد العلي



آمال عبيد محمد العنزي



عبدالله دهش نهار أبا الخيل المطيري



ناصر عبدالوهاب عبدالرزاق الشمري



ذياب بطاح مبرد



خالد محسن عوض الدويخ



بندر نايف منير المطيري



بدر نايف منير المطيري



سعد محيا موسم الديحاني



علي حبب عطا الله المطيري



متعب صلف متعب سويد



فهد سالم جزا الديحاني



مشاري فهد حسين المطيري



محمد سالم جزا الديحاني



بدر محمد صنت المطيري



عيد عايض نادر القحطاني



محمد ماجد مطلق المطيري



فهد متعب دارالله الجفيرة



فهد حسين عامر الديحاني



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.