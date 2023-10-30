قال مدير منطقة الجهراء الصحية د.جمال الدعيج، إن المنطقة تخدم نحو مليون نسمة، مؤكدا أنها ستشهد قريبا نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها.



وأضاف الدعيج خلال احتفال أقامته المنطقة أمس بمناسبة اليوم العالمي للصدفية، أن العمل جار على تطوير أقسام الباطنية وتحديدا ما يخص القدم السكري، لافتا إلى أن 30% من الكويتيين والمقيمين مصابون بالسكري.



وأشار إلى تطويرات ستشهدها المنطقة في الفترة المقبلة ستكون الأولى من نوعها على مستوى الكويت وتحفز الناس على العمل.



وأوضح أن العمل جار على تطوير قطاع الطب النووي وأقسام الأشعة فضلا عن الطموح لتقديم خدمات أكثر تطورا في أقسام الأمراض الباطنية وطب العيون، لافتا إلى أن الجهاز العامل من إداريين وفنيين جهاز واعد ويطمح لتقديم خدمة أفضل بدعم كبير من وزير الصحة ووكيل الوزارة بالوكالة.



وبين أن المنطقة حرصت على الاحتفال بهذا اليوم بهدف نشر التوعية بهذا المرض المزمن الذي يسبب أزمات نفسية واجتماعية على مستوى العالم ويعد مرضا مؤلما وحادا ومزمنا ويؤثر على ملايين الأفراد عالميا وغالبا ما يرتبط مع أمراض أخرى.



من جانبه، قال رئيس قسم الأمراض الجلدية في المستشفى د.محمد العتيبي في تصريح مماثل، إن مرض الصدفية من الأمراض الشائعة المزمنة التي تصيب الإنسان على شكل بق حمراء مختلفة الأحجام تغطيها قشور فضية اللون وتصيب أي أماكن في الجسم وتكون مثيرة للحكة.



وأكد العتيبي أن مرض الصدفية ليس معديا وهذا لا يمنع الإنسان من التمتع بحياته اليومية، لافتا إلى أن معدل الانتشار عالميا يتراوح بين 2 و4%، وهناك دراسات تبين أنها تصل إلى 5% في الوطن العربي، مشيرا إلى انه فيما يخص الكويت هناك نحو 100 ألف حالة صدفية.