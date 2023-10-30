أعلنت شركة مجموعة أسس القابضة عن نتائجها المالية الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت صافي ربح بواقع 43.6 ألف دينار بانخفاض نسبته 85.76% مقارنة بالعام السابق الذي بلغ به صافي ربح بواقع 306 آلاف دينار.



ومن جانب حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغ إجماليه 11.97 مليون دينار في نهاية سبتمبر، مقارنة بفترة 30 سبتمبر 2022 بمبلغ 11.91 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 0.5%.



وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 114 فلسا، بارتفاع قدره 0.5 فلس للسهم الواحد بنسبة 3.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 113.5 فلسا للسهم.



كما بلغت ربحية السهم الواحد مبلغ 0.42 فلس للسهم، مقارنة بمبلغ 2.92 فلس للسهم لذات الفترة من العام الماضي بتراجع قدره (2.5) فلس للسهم الواحد.



وبلغ معدل العائد على الأصول نسبة 0.22% وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغت نسبة 1.54% أي بتراجع قدره 1.32%.



كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية المساهمين في نهاية سبتمبر نسبة 0.35%، بينما بلغ 2.49% بذات الفترة من العام الماضي، أي بتراجع قدره 2.14%.



وخلال اجتماع مجلس الإدارة لاعتماد المعلومات المالية المرحلية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة عبدالمحسن المشعان أنه ومقارنة بذات الفترة من العام السابق نجد أن الأداء العام للشركة للفترة قد تراجع نظرا لاستمرار التحديات والتقلبات الإقليمية والعالمية والأزمات المتعاقبة، الأمر الذي ساد معه مناخ يتسم بالحذر في أسواق المال الخليجية والعالمية في ظل توقعات تشير إلى ترسخ التضخم وتوجهات البنك الفيدرالي الأميركي نحو التشدد في السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة لكبح معدلات التضخم غير المسبوقة.



أما فيما يخص نهج واستراتيجية شركة مجموعة أسس، فهي تسعى الى تطوير استثماراتها العقارية القائمة مع مواصلة استهداف وانتقاء أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز ذراعها العقارية.