حنان عبدالمعبود



أكدت عضو مجلس الإدارة والهيئة التنفيذية لحملة «كان» ومسؤولة التوعية بسرطان الثدي د.حصة الشاهين الحرص على إدراج مبادرات وفعاليات رياضية ضمن حملتها في شهر أكتوبر «صحتك راس مالك» للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة في التقليل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ومنها السرطان، وأيضا لزيادة الوعي لدى السيدات بشكل عام والمتعافيات من السرطان بشكل خاص لتشجيعهن على الاندماج مع المجتمع وتقوية الجانب النفسي لديهن وحثهن على الاهتمام بصحتهن.



جاء ذلك في تصريح لها على هامش مباراة كرة السلة الودية التي أقيمت بناي كاظمة الرياضي تحت شعار «صحتك راس مالك»، والتي اندرجت ضمن فعاليات التوعية التي أطلقتها الحملة في شهر التوعية بسرطان الثدي.



ودعت الشاهين السيدات للانضمام إلى فريق هايدو «كان» الذي تم إشهاره هذا العام لدعم السيدات في النشاط البدني، مؤكدة أن الحضور بمختلف الأنشطة يدل على الوعي بأهمية الرياضة للوقاية من أمراض السرطان، مبينة أنه بحسب سجل السرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان فقد بلغ عدد الإصابات بسرطان الثدي في الكويت 640 حالة، بنسبة 41.2% للكويتيات و38.5% إصابة بين غير الكويتيات.



وأوضحت أن الحملة تسعى من خلال البرامج الرياضية لتقليل نسب الإصابة به، بالشراكة مع الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية ضمن حملة التوعية بسرطان الثدي.



من جانبها، قالت عضو الفريق المساند لحملة «كان» د.نادية المحمود، إن رسم البسمة على وجوه فريق «كان» من المتعافيات وحماسهن للمشاركة في أشواط اللعب حقق أهم النتائج التي سعت إليها الحملة ضمن إستراتيجيتها. وقامت بتكريم جميع اللاعبات والمشاركات في مباراة كرة السلة الودية بين فريق «كان» من المتعافيات من السرطان وفريق سوروبتمست الكويت.



بدورها، قالت المتعافية من السرطان مي العلي، إن المباراة أشعلت في داخلها ذكريات من الماضي، حيث كانت تمارس رياضة كرة السلة وهذا انعكس إيجابيا على صحتها النفسية وأعطاها طاقة إيجابية. وشهدت المباراة حضور حاشد من جمعية سوروبتمست وعلى رأسهم رئيسة الجمعية د.زينب المصيليخ وأمين السر حنان الزايد والرئيسة السابقة للجمعية مي الحجاج لتشجيع فريقهم في المباراة. في الختام، شكرت د.نادية المحمود الحضور والإعلام الذي يساعد في إيصال رسائل التوعية على مدى أوسع، وأعلنت نتيجة المباراة بفوز فريق «كان» من المتعافيات على فريق سوروبتمست بواقع 18/16.