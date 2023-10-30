قال أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه إنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في استجواب وزيرة الأشغال العامة من تجاوزات حال تأكدت المعلومات بتقدمها باستقالتها الى سمو رئيس مجلس الوزراء قبل مناقشة الاستجواب.



وقال د.الطشه، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، «نمى إلى علمي أن وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز قد تقدمت باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، فإذا كان هذا نهج الوزراء بالهروب من المواجهة وتقديم الاستقالة فلا يمكن لنا أن نتغافل عن بيان خفايا وتفاصيل وتجاوزات وإهمال بعض الوزراء في أعمالهم». وطالب النواب بالموافقة في أول جلسة قادمة على طلب تشكيل لجنة تحقيق في أعمال وزيرة الأشغال العامة خلال الفترة السابقة، وأسباب عدم تنفيذ وعودها بإصلاح وتنفيذ الطرق وتعطل المشاريع.



وأكد ضرورة أن يشمل التحقيق التجاوزات الكبيرة ومحاسبة المتورطين وفي مشروع المطار الجديد خصوصا وهدر المال العام بالإضافة إلى المواضيع التي تضمنتها محاور الاستجواب المقدم من قبله للوزيرة.



ووجه رسالة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء أن مرحلة تصحيح المسار يجب أن تكون باختيار وزراء قادرين على انتشال البلد من هذه الحالة ووقف التراجع ومعالجة القضايا المستحقة.