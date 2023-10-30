وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ونص على ما يلي:



بدأ مشروع منتزه الجهراء القومي منذ عام 1989، عندما نزعت ملكية بعض عقارات للمنفعة العامة، وجرى استكمال ما بقي منها وإعداد المخططات اللازمة لذلك في 1993، ثم تبنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إنشاء منتزه الجهراء القومي في 28/7/1999، وأعدت تقريرا يوضح الفكرة العامة للمشروع والمكونات المختلفة له، وصدرت موافقة المجلس البلدي من حيث المبدأ لتنفيذ المشروع.



ورغم مرور هذه السنوات الطويلة على الفكرة والتي ناهزت 35 عاما، مع حاجة محافظة الجهراء إلى هذا المتنفس الطبيعي والجمالي إلا أن المشروع مازال حبيس الأدراج، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ لماذا لم يبدأ تنفيذ مشروع المنتزه القومي في منطقة الجهراء حتى تاريخه؟



2 ـ ما الجهة الرسمية التي تقف عائقا دون تنفيذ هذا المشروع، وما أسباب ذلك؟