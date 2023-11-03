بحث القائم بالأعمال في سفارتنا لدى إندونيسيا المستشار عبدالله الفضلي مع رئيس المحكمة العليا الإندونيسية البروفيسور محمد شريف الدين أوجه التعاون بين البلدين في المجال القضائي.



وأفاد المستشار الفضلي، في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء الذي جرى في مقر المحكمة العليا الإندونيسية، بأنه ناقش الترتيبات المتعلقة بالزيارة المرتقبة لرئيس المحكمة العليا الإندونيسية إلى الكويت في أواخر الشهر الجاري.



وأكد أن ذلك يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أنه حضر اللقاء عدد من رؤساء المحاكم الشرعية والمدنية في إندونيسيا.