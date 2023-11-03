حنان عبدالمعبود



أقام فريق «الخطوة الأولى» للوقاية من الأمراض الداعم لمرضى السرطان حفلا لتكريم الناجيات من السرطان ضم حشدا كبيرا من الداعمين للمرضى والناجيات من مرض السرطان، وجاء الحفل ختاما للحملة التي أقامها الفريق على مدار شهر أكتوبر الماضي «أكتوبر الوردي» للتوعية بمخاطر السرطان وكيفية مكافحته والكشف المبكر له.



من جانبه، أكد رئيس فريق الخطوة الأولى بدر الفضلي أن تكريم الناجيات لهذا العام يأتي للعام السابع على التوالي، مبينا أن احتفالية «أكتوبر الوردي» للتوعية بمرض سرطان الثدي تم تغييرها منذ العام الماضي الى اسم «شناطرة» للمبادرة بالفحص المبكر لسرطان الثدي وتستمر على مدار شهر أكتوبر وتضمنت 10 محاضرات تم خلالها استضافة متعافيات من المرض وكذلك أطباء متخصصون، كما تم خلالها تنظيم 8 كعارض توعوية، بالاضافة الى عدد من الحلقات النقاشية حول المرض.



وأشار الفضلي الى أن التوعية بأمراض السرطان شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الكويت بأكملها طوال شهر أكتوبر تتزين بالشعار الوردي الخاص بالتوعية عن سرطان الثدي، بالإضافة الى دعم وزارة الصحة للفحص المبكر وفتح المواعيد بشكل أكبر خلال هذه الفترة.



من جانبه، قال المتطوع بفريق الخطوة الأولى خالد المسباح إن اختيار اسم «شناطرة» جاء لأنها كلمة بسيطة لتصل إلى الجميع، لافتا إلى أن الحملة استمرت أنشطتها على مدار شهر كامل وتختتم اليوم بهذا الحفل والذي نكرم من خلاله أكثر من 40 متعافية من السرطان، حيث على مدار السنوات ارتفع عدد من نكرمهم ولكننا لا نتمنى إلا الوقاية من هذا المرض، ونحمد الله على العلاج ووجوده وتعافي من يصاب بالمرض، حيث أصبح مرض السرطان غير مخيف مثل السابق.



وأشار المسباح الى أن فريق الخطوة الأولى هو تطوعي يهدف الى الوقاية من الأمراض ونشر الثقافة الصحية لجميع أفراد المجتمع، لافتا إلى تأسيسه عام 2015.



وقال: «منذ البداية حملنا على عاتقنا كمتطوعين ننتمي لهذا الفريق توعية أكبر عدد ممكن من مختلف شرائح المجتمع من خلال الفعاليات والمحاضرات والاحتفالات والأنشطة الرياضية المختلفة.



وتضمن الحفل كلمات لعدد من المتعافيات، حيث قصصن رحلة المـــرض والتعافي، وكذلك مداخلة لإحدى الطبيبات التي حثت على ضرورة إجراء الفحص الدوري لاكتشاف المبكر وضمان العلاج والتعافي من المرض بنسبة أعلى.