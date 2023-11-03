ندى أبو نصر

أكد المدير الإداري في شركة «شونيز مارين» عبدالله التلي السعي لتزويد عملاء الشركة بتجربة تتجاوز الإثارة العادية، مؤكدة تصميم السيارة المائية لتقديم مزيج فريد من الإثارة والمتعة الخالصة، منذ اللحظة التي تستقل فيها السيارة المائية الى عالم من البهجة والترفيه لا مثيل له، ونفتخر بخلق ذكريات لا تنسى لعملائنا، وكل رحلة هي مغامرة غير عادية سيعتزون بها إلى الأبد. جاء ذلك خلال افتتاح جناح مجموعة شونيز مارين في معرض الكويت الدولي، والذي سيستمر من 2 نوفمبر ولمدة ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، وسيتضمن الجناح عرضا للسيارة المائية والمستلزمات البحرية والبرية والأنشطة الرياضية والخارجية.



وقال التلي إن مجموعة شونيز مارين أثبتت نفسها باعتبارها وكالة مرموقة، متخصصة في مجموعة واسعة من المركبات والمعدات الصغيرة والثقيلة داخل وخارج الكويت، موضحا أن التزامها جعلها تقوم بتوفير منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية، بناء على تراثها الغني بالتميز، والآن تقدم «شونيز مارين» إضافة جديدة ومثيرة إلى مجموعتها وهي السيارة المائية. وأضاف: تفتخر مجموعة «شونيز مارين» بضمان سلامة ومتعة عملائها من خلال منتجها الاستثنائي «السيارة المائية»، والتي تم تصميمها بدقة وابتكار، لتقدم تجربة مثيرة ومبهجة على الماء مع إعطاء الأولوية لأقصى درجات السلامة لركابها، بفضل ميزات السلامة المتقدمة وفحوصات الجودة الصارمة.



وتابع: تضمن «شونيز مارين» رحلة ممتعة وخالية من القلق.















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