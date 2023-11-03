عرضت مجموعة من العلماء نظرية جديدة قد تحل لغزين يتعلق أحدهما بجرم يدور كل يوم حول كوكب الأرض والآخر قد يكون موجودا في باطنها.



ويتمثل اللغز الأول في نشوء القمر الذي تشير النظرية الأكثر شيوعا له إلى أنه تشكل بعدما اصطدم بالأرض كوكب في طور التشكل قبل 4.5 مليارات سنة.



وأدى الاصطدام مع ثيا، وهو كوكب قديم بحجم المريخ، إلى انتشار ما يكفي من المواد في الفضاء ليشكل تكتلها القمر. وتبقى مسألة العثور على بقايا ثيا، من خلال النظر ليس في الهواء بل تحت الأرض، على ما ذكرت الدراسة التي نشرها فريق من العلماء من مؤسسات أميركية في مجلة «نيشتر». وقال تشيان يوان، وهو باحث في الديناميكية الجيولوجية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (CalTech) والمعد الرئيسي للدراسة، في حديث لوكالة فرانس برس، إن هذا الاصطدام كان «أعنف حدث تعرضت له الأرض» في تاريخها. واعتبر أن من «الغريب جدا» عدم وجود أي أثر مرئي لذلك. وما دفعه للتفكير في الموضوع هو تساؤله عن مكان الجسم المرتطم. وقال «جوابي: تحت الأرض».