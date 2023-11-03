أعلن رئيس رابطة بطولة كرة القدم للهواة (sfl) فهد الأنصاري خلال المؤتمر الصحافي والإرشادي للفرق المشاركة في مسرح جمعية الإصلاح انطلاق بطولة دوري الهواة لكرة القدم، والتي تقام على ملاعب مركز أجيال الرياضي في منطقة الروضة، جاء ذلك بحضور رئيس اللجنة المنظمة عمر الأنصاري ورؤساء وأعضاء اللجان المنظمة والفرق المشاركة والجهات الإعلامية. وقدم الأنصاري نبذة عن دوري كرة القدم للهواة street footbal league واختصارها sfl. وقال انها تهدف إلى أن يعيش الشباب أجواء احترافية وتعزيز القيم السلوكية والاجتماعية مما يترك أثر إيجابي على المجتمع، مؤكدا أن دعم مثل هذه البطولات سواء من قبل الرعاة أو الإعلاميين هو دعم للرياضة في هذا البلد وذلك من خلال احتواء طاقات الشباب وتطوير مواهبهم، ونعدكم بأن نقدم تنظيم احترافي عالي الجودة سواء من الناحية الفنية او الإعلامية.



وأضاف الأنصاري ان البطولة حققت نجاحا كبيرا في السنوات الماضية، منذ عام 2019 ومستمرون من نجاح الى نجاح اكبر، لافتا الى ان الموسم الرياضي يضم 4 بطولات هي دوري الدرجة الاولى ودوري الدرجة الثانية وكأس الرابطة وكأس السوبر، ويشارك في الموسم اكثر من 60 فريقا تتم تصفيتها الى 40 فريقا تقسم الى الدرجة الاولى والدرجة الثانية وفق المستويات بنظام النقاط.



أما بطولة الكأس فتجمع بين فرق الدرجتين بنظام خروج المغلوب، وبطولة السوبر تجمع بين بطل دوري الدرجة الأولى وبطل الكأس وتقام المباريات أسبوعيا. وفي ختام المؤتمر تقدم الأنصاري بالشكر الى كل الجهات الراعية وكل من ساهم وشارك وحضر لإنجاح هذه البطولة، معلنا عن انطلاق موسم 2023 - 2024.