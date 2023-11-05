عبدالعزيز الفضلي



تبدأ مدارس وزارة التربية بالمراحل التعليمية (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) اعتبارا من يوم الاثنين بتطبيق حصة النشاط الطلابي للعام الدراسي 2023/2024، حيث تحرص الوزارة من خلال هذا النشاط على أهمية دور الأنشطة المدرسية في إكساب الطلاب المهارات وصقل مواهبهم وتطوير إمكاناتهم، حيث تشتمل الانشطة على فعاليات توعوية وعلمية ودينية وثقافية. وحدد قطاع الانشطة والتنمية التربوية، في نشرة اصدرها، حصة النشاط مرة واحدة في الاسبوع على أن تكون فترة النشاط أثناء الدوام المدرسي ويبتعد عن التطبيق في نهاية الدوام المدرسي، مشيرة الى انها تستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل ويتوقف العمل بفترة النشاط مؤقتا أثناء فترة الاختبارات في نهاية الفترة الدراسية الأولى. وبينت النشرة ان حصة النشاط للمرحلة الابتدائية ستكون يوم الاثنين والمتوسطة الثلاثاء والثانوية الأربعاء مع استقطاع خمس دقائق في هذا اليوم من كل حصة، وذلك وفقا للجدول التالي: