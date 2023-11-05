فاز قطاع شؤون الأمن الجنائي بوزارة الداخلية بدولة الكويت ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مسابقة أفضل تعاون ميداني ومعلوماتي عملياتي على المستوى العربي الإقليمي والدولي.

وجاء هذا الفوز تكريما على دورها المميز في ضبط شبكات تهريب المخدرات، وذلك خلال المؤتمر العربي (37) لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والمقام في المملكة الأردنية الهاشمية (عمان) خلال الفترة من 2023/10/31م حتى 2023/11/1م، بحضور ممثلين من رؤساء وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز (حماية) الدولي للتدريب.

وقدم وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية مازن عبدالله الفرية درعا وشهادة تقدير إلى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد وبحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، ومدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة.

وقام المشاركون في المؤتمر بتهنئة وزارة الداخلية بدولة الكويت بالفوز بالجائرة، وقدموا الشكر والتقدير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات على التعاون الأمني الفعال في تفكيك العصابات الإجرامية المنظمة الضالعة في جرائم المخدرات ورصد أنشطتها وضبط القائمين عليها.