أعلن مركز التواصل الحكومي أن مجلس الوزراء وافق على منح دعم العمالة لحملة الشهادة المتوسطة ودونها من أصحاب العمل (الباب الخامس) مباشرة بعد تسجيلهم في التأمينات. وذكر المركز في بيان له أن المجلس وافق أيضا على احتساب خبرة العمل في القطاع الحكومي والأهلي للعاملين في القطاع الخاص (الباب الثالث) لذات الفئة لصرف دعم العمالة.



وأفاد بأن هذه الموافقة جاءت بعد عرض من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وذلك تشجيعا وتمكينا للمواطنين للبدء في ريادة الأعمال والعمل في القطاع الخاص.