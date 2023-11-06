تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـــر الـخـارجـيــــة والمغتربين بالخارج في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي، حيث أطلع الشيخ سالم العبدالله على مجريات اجتماع عمان التنسيقي لوزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق الجهود المشتركة لوقف الجرم الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية دامية.



كما اطلع الشيخ سالم العبدالله كذلك على ما تم خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وتم خلال الاتصال التأكيد على الموقف العربي الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لقطاع غزة. وثمّن الشيخ سالم العبدالله الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في إطار تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدا خلال الاتصال على أهمية حشد كافة الجهود الدولية لوقف هذه الحرب والحد من تداعياتها، وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.