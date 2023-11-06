مبارك التنيب



تحقق إدارة المباحث الجنائية باتهام آسيوية لابنة موطنها بتهمتي البلاغ الكاذب وشهادة زور على خلفية دين مالي. وتتلخص تفاصيل الواقعة في لجوء الشاكية، البالغة 38 عاما، إلى النيابة العامة بشكوى ‏«بلاغ كاذب وشهادة زور»، مبينة أنها فوجئت بصدور أمر بمنع سفرها بناء على ‏«إيصال أمانة» بمبلغ 3500 دينار مزعوم صدوره لصالح المشكو بحقها البالغة 60 عاما.



وأضافت الشاكية انها لم توقع على أي إيصالات لصالح المشكو بحقها أو غيرها، مشيرة إلى أن منع سفرها أتى نتيجة بلاغ كاذب منها يتمثل بتقديم كمبيالة لم توقع عليها.



وأفادت بأنها اقترضت خلال 2016 مبلغ 1000 دينار منها، وفي 2018 فوجئت بصدور أمر منع سفر بحقها بناء على كمبيالة بمبلغ 3500 دينار لم توقع عليها، واتضح لها أن المبلغ عبارة عن فوائد تأخيرية على أصل الدين نسبته 10%.