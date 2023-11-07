بداح العنزي



دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إلى الاستعجال في إجراءات طرح المزايدة الخاصة بالترخيص وإنشاء وإدارة واستغلال موقعي حجز المعدات والسيارات المهملة والمعروضة للبيع وكافة أنواع السكراب، وذلك من خلال تكليف الإدارات المختصة في كل من قطاعي المشاريع والمالية والإدارية.



وقال الشعلة في كتابه إلى مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس: لمقتضيات المصلحة العامة وحرصا على توفير متطلبات الأمن والسلامة لموقعي حجز المعدات والسيارات المهملة والمعروضة للبيع وكافة أنواع السكراب لكثرة حوادث السطو والسرقة في الموقعين المذكورين، نحيطكم علما بضرورة العمل بالإيعاز للمختصين بإدارات البلدية المعنية باتخاذ الإجراءات التالية:



٭ تكليف إدارة النظافة العامة بمحافظة الأحمدي وإدارة النظافة العامة بمحافظة الجهراء التنسيق مع كل من إدارة الإنشاءات وإدارة الخدمات العامة لعمل ساتر ترابي أو سور يحيط بموقعي حجز السيارات في منطقتي ميناء عبدالله والنعايم بعد التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة على ألا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار، وذلك للمساهمة في توفير الأمن والحماية لموقعي الحجز ولحين الانتهاء من طرح المزايدة الخاصة بالترخيص وإنشاء وإدارة واستغلال موقعي حجز المعدات والسيارات المهملة والمعروضة للبيع وكافة أنواع السكراب.



٭ تكليف إدارة الإنشاءات باتخاذ اللازم نحو توفير شاليهات بكافة ملحقاتها وتجهيزها لتستخدم مكاتب للموظفين العاملين في موقعي الحجز بالتنسيق مع الإدارات المختصة، بالتنسيق مع إدارة الخدمات العامة لاتخاذ اللازم نحو توفير التيار الكهربائي لمكاتب الموظفين وأعمدة الإنارة الخاصة بموقعي الحجز وتجديد وصيانة البوابات إذا لزم الأمر.