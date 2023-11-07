مفرح الشمري



أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري قرارين وزاريين امس الاول يحملان رقم 51 و52، «الأنباء» حصلت عليهما، يتضمن القرار الأول نقل الأمين العام المساعد لقطاع الادارية والمالية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سهام سعد العازمي من وظيفتها الحالية الى مدير عام مكتبة الكويت الوطنية.



أما القرار الثاني فيتضمن تكليف مدير ادارة المكتبات العامة سعد نغيمش العنزي، بالإضافة الى عمله الأصلي، القيام بأعمال الأمين العام المساعد لقطاع الادارية والمالية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.