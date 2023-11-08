قدم النائب حمد العليان رسالة إلى رئيس مجلس الأمة، جاء نصها كالتالي:



لا يزال ملف القبول الجامعي داخل الكويت وخارجها، يشهد حالة من التخبط والارتباك أهدرت بشكل واضح مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع مقاعد القبول والابتعاث، وأدت إلى استحواذ خريجي المدارس الخاصة والأجنبية على أغلب مقاعد البعثات.



لذا، بات من الضروري حسم هذا الملف وإنهاء غياب الشفافية والعدالة في توزيع مقاعد القبول والابتعاث بين خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والأجنبية، ووضع الحلول الشاملة التي تضمن عدم تكرار هذه المشاكل في كل عام دراسي.



وسعيا الى إرساء قواعد العدل والحق والمساواة، في ما يتصل بالعملية التعليمية في الكويت، ووضع الخطط لمعالجة أزمة القبول والتسجيل المتكررة التي تمر بها البلاد عاما بعد عام وتنجم عنها إشكالات عديدة ودائمة تؤثر بشكل سلبي على المسيرة التعليمية للطلبة ونظام التعليم بشكل شامل، والتزاما بالقيم الدستورية الواردة في المادتين 8 و13 من دستور الدولة، حيث تنص المادة 8 على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين» واتساقا مع المادة 13 من الدستور التي تنص أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه». لذا، يرجى الموافقة على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها والمشكلات المتكررة سنويا، مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، ووضع الحلول المناسبة التي تنهي هذه الأزمة، والوقوف على سياسة الوزارة في اعتماد الجامعات والبدائل التي توفرها للطلبة ومدى التزام الوزارة بمبدأ تكافؤ الفرص في هذا الخصوص على أن يدرج الطلب على بند الرسائل الواردة.