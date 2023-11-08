أعلن النائب خالد الطمار عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن أحقية الموظفين في الجمع بين الوظيفة والدراسة وإلزام جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصلين عليه.



وقال الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المادة 13 من الدستور نصت على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، كما نصت المادة 40 من الدستور على ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وترعاه وفقا للقانون.



وأكد الطمار الاستمرار في المتابعة ومواصلة العمل حتى إقرار المقترح بشأن الدارسين خارج الكويت مع وضع ضوابط لضمان جودة التعليم.