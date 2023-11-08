يعقوب العوضي



توج الكويت بلقب بطولة الاتحاد للكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة النهائية على برقان 3-0 أمس الأول، وجاء كاظمة في المركز الثالث بعد الفوز على القادسية بالنتيجة نفسها، وعقب المباراة قام رئيس الاتحاد د.جابر المري ورئيس نادي الكويت خالد الغانم ورئيس نادي برقان أنور العتيبي ومدير اللعبة في نادي الكويت مصلح الرشيدي بتسليم كأس البطولة وتقليد الميداليات للفرق المتوجة.



وفي هذا الإطار، توجه المري بالشكر لجميع الأندية على حسن تعاونها في إخراج البطولة بصورة جميلة من خلال التركيز على رفع المستوى الفني للفرق بصورة عامة، مضيفا أن المواجهة النهائية كانت على المستوى المأمول فنيا وبدنيا وظهرت المنافسة بالصورة المطلوبة. بدوره، أشاد أنور العتيبي بالأداء الذي قدمه برقان طوال البطولة منذ الأدوار التمهيدية. وقال: «تصدرنا الدور التمهيدي ووصلنا إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخ النادي وهو إنجاز بحد ذاته، وجاء ذلك بسواعد اللاعبين والجهازين الإداري والفني ومن خلفهم مجلس إدارة النادي».



وتابع قائلا: «نسعى للمزيد من تطوير جميع الألعاب في النادي والوصول بها إلى افضل المستويات بجميع المراحل السنية»، مشيرا إلى أنه على الرغم من حداثة نشأة الكرة الطائرة في النادي إلا أن الفريق يقدم الكثير في سبيل تحقيق الإنجازات وتقديم الأداء المطلوب في كل مباراة.