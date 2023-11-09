آلاء خليفة



أطلقت عضو الهيئة الأكاديمية في قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية، د. إيمان طعمة الشمري، مبادرة تحت عنوان «خلك واعي»، تهدف إلى توعية الأطفال والناشئة بمجال الأمن السيبراني.



وتأتي أهمية هذه المبادرة في ظل الزيادة الكبيرة في استخدام الأطفال للتكنولوجيا والإنترنت، حيث يواجهون العديد من المخاطر، منها الاحتيال الإلكتروني، والتنمر والتعرض للمحتوى الضار واللاأخلاقي، والتهديدات السيبرانية الأخرى التي قد تؤثر على سلامتهم النفسية والاجتماعية.



وتقوم د. الشمري بزيارة المدارس وتقديم محاضرات توعوية تستهدف الأطفال والناشئة، حيث تستخدم أسلوبا يجمع بين المسابقات وسرد القصص، واستخدام الذكاء الصناعي في خلق شخصيات إلكترونية، مما يجعل الأطفال والناشئة أكثر استعدادا للتفاعل والاستفادة من المحتوى المقدم، كما تهدف هذه المحاضرات إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال والناشئة حول كيفية حماية أنفسهم أثناء استخدامهم للإنترنت، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لضمان استخدامهم الآمن للتكنولوجيا.



وبدأت هذه السلسلة من الندوات في مدرسة أم الدرداء الابتدائية للبنات وتستمر في مدارس أخرى لنشر الوعي بشكل أوسع، حيث سيشهد شهر نوفمبر ثلاث محاضرات أخرى.



وتعتزم د. ايمان الشمري توسيع نطاق مبادرتها «خلك واعي» من خلال التعاون مع المدارس والجمعيات والمؤسسات الأخرى لتصل رسالتها التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.



وتتطلع إلى تحفيز المجتمع لدعم جهودها في تمكين الأجيال الصاعدة وجعلها على دراية بأمان الإنترنت والتصرف الذكي في العالم الرقمي.