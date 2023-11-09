أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن وصول 5 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.



وقال رئيس لجنة استلام المساعدات في غزة د.محمود حماد لـ «كونا» إن الكويت أول دولة تقوم بإدخال سيارات إسعاف الى قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.



وتوجه حماد بالشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الاحمر الكويتي والجمعيات الكويتية الخيرية، مؤكدا أن الكويت هي أول من استجاب لنداء استغاثة وزارة الصحة الفلسطينية.



وأشار إلى ان الوزارة في أمس الحاجة إلى هذا النوع من المساعدات التي تعزز صمود القطاع الطبي من خلال إسعاف الجرحى والمصابين ونقل الجرحى، إذ إن العدو الاسرائيلي قصف نحو 45 سيارة إسعاف.



بدوره، أعلن رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية أحمد أبودية التابع لجمعية الهلال الاحمر وصول الدفعة الخامسة والسادسة من الجسر الجوي من المساعدات المقدمة من الكويت التي تضم أطنانا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي سيتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات خلال الساعات المقبلة.



وأكد أبودية أن مساعدات جمعية الهلال الاحمر الكويتي والجمعيات الخيرية الكويتية تأتي لدعم سكان قطاع غزة المنكوبين إثر استمرار العدوان الاسرائيلي، وتأتي كجزء من مساعدات الجسر الجوي الممتد منذ أكثر من اسبوعين والتي تضم أطنانا من الأدوية والمساعدات العينية وسيارات الاسعاف.