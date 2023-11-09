وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع نص على ما يلي:



كشفت إحصائية لوزارة التعليم العالي عن أن إجمالي عدد المتعثرين دراسيا من طلبة البعثات الخارجية بلغ مئات الطلبة خلال الأعوام الـ 5 الأخيرة بين فصل وتجميد بعثة وانقطاع عن الدراسة أو إيقاف بعثة أو انسحاب، كما صدرت تصريحات عدة من بعض المسؤولين في قطاع التعليم في الكويت عن تعثر نسبة كبيرة من المبتعثين بسبب ضعف مستوى مخرجات التعليم الثانوي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كشف بعدد المبتعثين من الطلبة الكويتيين خريجي الثانوية العامة خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، على أن تشمل الإجابة بيان نوع التخصص الدراسي للطالب ومقر بعثته والسنوات التي قضاها في الدراسة وما اجتازه من مراحل دراسية والفصل الدراسي الذي وصل إليه.



2 - كشف بأسماء الجامعات والكليات والمعاهد المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي وتخصصاتها العلمية لدراسة البكالوريوس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه ومن في حكمهم، مع إرفاق كشف بأسماء الجامعات والكليات والمعاهد الأكاديمية في دول الابتعاث غير المعتمدة لدى وزارتكم.



3 - كم يبلغ عدد البعثات الدراسية لمؤهل البكالوريوس والدراسات العليا والماجستير والدكتوراه وما في حكمها خلال آخر 5 سنوات؟ وكم بلغت التكلفة الإجمالية للابتعاث الخارجي لكل سنة دراسية على حدة؟



4 - ما الآلية المعتمدة للابتعاث الخارجي للطلبة؟ وما المعايير الخاصة بقبول عدد الطلبة وتخصصاتهم الجامعية؟



5 - كشف بعدد الطلبة المتعثرين في مواصلة دراستهم كل حسب نظام شهادته الثانوية سواء كان نظاما حكوميا عاما أو نظاما إنجليزيا بريطانيا أو نظاما أميركيا أو غيره خلال السنوات الـ 5 الدراسية الأخيرة، مع بيان أسباب التعثر الدراسي ومبررات وقف أو سحب أو إلغاء بعثة الطالب، أو في حال التمديد للبعثة رغم التعثر، مع بيان أسباب الموافقة على تمديد البعثة - إن وجد-، والمستوى الذي وصل إليه الطالب المتعثر قبل وقف أو سحب أو إلغاء أو تمديد بعثته الدراسية، والمبلغ الإجمالي الذي صرف إليه.



6 - حسب الدراسة التي توصلت إليها وزارة التعليم العالي، ما أسباب تعثر بعض الطلبة المبتعثين؟ وهل المسببات شخصية أم نتيجة خلل بالمنظومة التعليمية ومخرجات التعليم الثانوي أم كل هذه الأسباب مجتمعة؟



7 - ما اقتراحات وتصورات الوزارة لرفع مستوى كفاءة الطلبة الكويتيين المبتعثين إلى الخارج؟



8 - كم تبلغ القيمة الإجمالية لمبالغ المديونيات للطلبة المتعثرين الذين ألغيت بعثاتهم أو تم سحبها أو إنهاؤها؟ وهل توجد متابعة لتحصيلها؟