شارك البنك الأهلي الكويتي في المؤتمر الذي أقامته شركة سويفت العالمية بشعار «القيادة في الخدمات المصرفية الرقمية» في فندق فورسيزونز الكويت، ضمن إطار التزامه المتواصل بتلبية احتياجات العملاء، ومواكبة التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، وابتكار خدمات رقمية جديدة تعزز مكانته التنافسية وترفع ثقة العملاء به.



وتحدث عبدالله القطان المدير التنفيذي في إدارة العمليات في البنك الأهلي الكويتي في إحدى جلسات المؤتمر، مسلطا الضوء على أبرز التطورات التي يشهدها البنك على مستوى عملياته، وابتكاره المتواصل للخدمات والحلول الرقمية التي تواكب التغير المستمر في احتياجات العملاء، وحرصه على عقد شراكات مع أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة لتعزيز عملياته التشغيلية بما يسهم في تطوير الخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها باستمرار. وتعليقا على المشاركة في الفعالية، قال محمد البلوشي مدير عام إدارة العمليات في البنك الأهلي الكويتي: تساعدنا المشاركة في مثل هذه الفعاليات بالتعرف على أحدث التطورات في حلول الدفع الرقمي، وتجمعنا مع الخبراء من الشركات العالمية لمناقشة أبرز التحديات في القطاع المصرفي، والحلول التي ينبغي توفيرها للحصول على رضا العملاء.



وأضاف: نهتم بالاستثمار المتواصل في التحول الرقمي، ومواكبة الاتجاهات السائدة في القطاع المصرفي خلال الفترة الحالية، وتعد الخدمات الرقمية في صلب إستراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير خدماتنا المقدمة للعملاء من جميع الفئات.



ونوه البلوشي إلى طرح البنك حلول «سويفت غو» لتتبع المدفوعات منذ البداية حتى وصولها إلى المستفيد الأخير منها مما يعزز ثقة العملاء بإجراء العمليات عن طريق خدماته الرقمية، جنبا إلى جنب مع توفير العديد من الحلول الخاصة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تطوير أعمالهم وتعزيز الكفاءة التشغيلية في شركاتهم. وأوضح أنه سيتم توفير خدمات «سويفت غو» للتحويلات على صعيد مجموعة البنك الأهلي الكويتي بالكامل في الفترة المقبلة، لتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء الراغبين في إجراء تحويلات منخفضة القيمة في الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.