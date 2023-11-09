محمد الوزان: النتائج القوية تعكس مرونة نموذج عمل الشركة وسرعتها في التكيف مع التغيرات بالأسواق



أعلنت شركة ميزان القابضة، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت الشركة قفزة في الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 224% لتسجل 8.1 ملايين دينار، وذلك بسبب تحسن إجمالي هامش الربح.



كما أوضحت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات بلغت 205.5 ملايين دينار بارتفاع نسبته 5.7%، كما بلغت الأرباح التشغيلية مستوى 13.4 مليون دينار بارتفاع 451%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19.9 مليون دينار بارتفاع 539%.



وفيما يخص نتائج الربع الثالث من العام الحالي، فقد حققت الشركة قفزة في صافي الأرباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنسبة 126% لتبلغ 2.2 مليون دينار، وبلغت الإيرادات 65.2 مليون دينار بارتفاع 7.6%، وبلغت الأرباح التشغيلية 3.9 ملايين دينار بارتفاع 152%، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 6 ملايين دينار بارتفاع 216%.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: «قدمت شركة ميزان القابضة نتائج قوية للربع الثالث، وهذا يعكس مرونة نموذج عمل الشركة وسرعتها في التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق التي تعمل فيها. الإدارة مستمرة في مراقبة التطورات في الأسواق التي نعمل بها، والكثير من هذه التطورات إيجابية. أداء الشركة في السنوات الأخيرة يؤكد توافق استراتيجية الشركة مع مصالح المساهمين على المدى الطويل».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت والش: «رغم التحديات الحالية في الأسواق، تبقى ميزان ملتزمة بشكل تام بتحقيق نمو في الإيرادات وتحسين هوامش الربح. وكانت إدارة المنتجات والقنوات الفعالة قد حققت نتائج إيجابية، ونحن مستمرون في التركيز على تقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين وسنواصل تطوير عمليات الشركة للحفاظ على هذا الزخم وتنميته».



وفي نظرة على الأداء المالي لشركة ميزان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، فقد حققت المجموعة بمجال الأغذية إيرادات بقيمة 134.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وشكل إيراد مجال الأغذية 65.3% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 52.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 7.4% والخدمات الغذائية 5%.



وفي قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية، ارتفع إيراد القطاع بنسبة 7.5% مدفوعا بنمو القطاع الملحوظ في الكويت على وجه الخصوص، وفي قطاع التجهيزات الغذائية، انخفض إيراد القطاع بنسبة 26%، حيث تراجعت مبيعات هذا القطاع في الكويت متأثرة بتوقف العقود غير المربحة، وبالمقابل ارتفع إيراد قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 7%.



وفي مجال غير الأغذية، بلغت الإيرادات 71.2 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 34.7% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 32.3% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.3% من إجمالي إيرادات المجموعة. وقد حقق قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية ارتفاعا بإيراداته بنسبة 13.5%، حيث تحسن أداء القطاع بعد إعادة توريد الأدوية إلى السوق السعودي، وارتفع إيراد قطاع الصناعات بنسبة 2.5%.