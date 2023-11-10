قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بشأن إنشاء مواقف سيارات للمدارس الحكومية.



وتضمن الاقتراح الذي يبحثه المجلس البلدي في جلسته الاثنين المقبل التالي:



تعانـــي المــدارس الحكومية في العديد من مناطق الكويت من ظاهرة استخدام مواقف السيارات الخاصة بها أو الساحات العامة التي بجانبها في وضع السيارات المهملة او المملوكة لأصحاب محلات السيارات او غيرهم، مما يسبب إزعاجا كبيرا للهيئة التعليمية والادارية في تلك المدارس في البحث عن مواقف قريبة لسياراتهم وعدم اضطرارهم للممشى لمسافات طويلة.



لذا، فإنني اقترح الآتي: صدور قرار من البلدية بالتنسيق مع وزارة التربية وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والنظم المتبعة وذلك لعمل الآتي:



٭ السماح لوزارة التربية بترخيص جزء من المواقف والساحات العامة بجانب مدارسها الحكوميــة بجميـــع مراحلها الدراسية لعمل مواقف سيارات مظلة لخدمة الهيئة التعليمية والادارية بتلك المدارس.



٭ يصرح لتلك المدارس بإغلاق المواقف المخصصة لها بعد انتهاء الدوام.



٭ في حال ورود أي شكوى من تلك المدارس يحق للبلدية إزالة السيارات المخالفة لهذا القرار.