عبدالله الراكان



نظمت إدارة السلامة في بلدية الجهراء أمس جولة تفتيشية للكشف على مخالفات السلامة، وذلك في إطار الحملة الواسعة تنظمها البلدية خلال شهر نوفمبر الجاري، للتأكد من مدى التزام أصحاب العقارات بشروط وضوابط البلدية وتطبيق اللوائح في هذا الخصوص.

«الأنباء» رافقت الفريق في موقعين بمحافظة الجهراء لمباني قيد الإنشاء، حيث تم تنبيه مقاول المشروع على مجموعة من المخالفات وفي الموقع الآخر أشاد الفريق بالتزامه بتعليمات إدارة السلامة في مختلف الجوانب.

وقال مدير إدارة السلامة في بلدية الجهراء م.حمود المطيري خلال الجولة انه تم توجيه تنبيه لمالك المشروع والشركة المسؤولة لتعديل أوضاع العقار بسبب ان رخص التشوين منتهية وهذه مخالفة يعاقب عليها القانون وكذلك وضع مواد البناء بطريقة عشوائية ما يسبب عرقلة للمارة وأيضا انتشار القوارض ويشوه المنظر العام، مبينا انه بداخل الموقع لا يوجد تنظيم للحركة، الأمر الذي يشكل خطرا على العاملين في ورشة العمل، مطالبا المواطنين والشركات باستخدام حاويات انقاض البناء الإلزامية والتي توجد بأحجام مختلفة وتناسب جميع الطرقات.

وبين المطيري ان فتحات المناور والسلالم لم يتم إغلاقها بالشبك والمواد المؤقتة، الأمر الذي يعرض حياة العاملين للخطر والسقوط في الحفر وأيضا العمالة غير الملتزمة بالملابس الواقية، مؤكدا ان إدارة السلامة هي المسؤولة عن تطبيق أحكام مرسوم 17-1978 المعني بأنظمة السلامة في مواقع العمل وحماية المرافق العامة والثروات الطبيعية، مشيرا إلى ان الإدارة قامت بتوزيع جغرافي للمهندسين وقسمنا محافظة الجهراء، حيث أصبح كل مهندس مسؤولا عن موقع جغرافي.

وشدد على أصحاب العقارات وشركات المقاولات بعدم رمي انقاض البناء في الطرقات والشوارع والذي يعتبر مخالفا لأنظمة السلامة ويشوه المنظر العام ويهدد البيئة ويعرض خدمات الدولة للإتلاف، موضحا اننا مقبلون على موسم أمطار وقد تتسبب بجرف الأنقاض وتتلف مرافق الدولة، لذلك نقوم بالجولات لرصد ومراقبة المخالفين وتوجيه الإنذارات والمخالفات والتي تصل الى إيقاف الخدمات عن المخالفين.