أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 والذي يقام في معرض دبي العالمي المركزي للطيران، من 13 الى 17 نوفمبر الجاري. وتستعرض الناقلة القطرية الحائزة العديد من الجوائز العالمية، ثلاث طائرات من أسطول طائراتها الحديث والمتطور وهي: طائرة بوينغ B787-9، طائرة ايرباص A350-1000 وطائرة جلفستري G650ER. من جانبه، قال م.بدر المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يعد معرض دبي للطيران منصة مثالية لعرض آخر الابتكارات في عالم الطيران. وكعادتها، تتمتع الخطوط الجوية القطرية بحضور قوي وبارز في المعرض حيث تستعرض نخبة من طائرات أسطولها المميز والمجهز بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة وهي: طائرة جلفستريم G650ER من أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال، بالإضافة إلى طائرة بوينغ B787-9 دريملاينر طويلة المدى، وطائرة من طراز إيرباص A350-1000، كما نتطلع إلى الترحيب بجميع شركائنا والزوار الكرام في شاليه الخطوط الجوية القطرية خلال معرض دبي للطيران هذا الشهر.