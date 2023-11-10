أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة فراس السعود القرار الوزاري رقم (210) لسنة 2023م بإشهار جمعية أمان.

جاء فيه:

مادة (1)

تشهر جمعية أمان وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية انه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية أمان) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية إلى مناهضة العنف ضد النساء، والقضاء على كافة أشكال التميز بحق النساء والتمكين لهن، وزيادة فعالية وكفاءة مشاركة النساء في التنمية المجتمعية، وإنشاء بيئة لحماية وتعزيز وتنمية الطفل وأسرهم من أجل مستقبل افضل، ومراجعة التشريعات والقوانين للمرأة والطفل، والعمل والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

1 - نورية عبدالعزيز محمد فيروز.

2 - نجاة عبدالعزيز علي الحشاش.

3 - سعاد فهد محمد الفريح.

4 - مشاعل دخيل الله فالح العدواني.

5 - إيمان عبدالرحمن خليل العنيزي.

6 - حسن يوسف حسن النجادة.

7 - عذراء محمد حضر الرفاعي.

8 - حنان خلف ضحوي عبيد.

9 - بدرية عبدالعزيز محمد الفيروز.

10 - مريم فيصل أحمد اللوغاني.

11 - نورة فؤاد عبدالله مندني.

12 - لطیفة جاسم محمد العمران.

13 - وسام عبدالرزاق خالد المضف.

14 - رنا عبدالوهاب حسين القرطاس.

15 - محمد حسين محمد الدلال.

16 - خليفة محمد سلطان بورسلي.

17 - ابتهال محمد أحمد العوضي.

18 - إقبال علي محمد البسام.

19 - عبدالمحسن أحمد حمد المشاري.

20 - أصايل عبدالرزاق أحمد الياسين.

21 - عبدالعزيز عبداللطيف حسن البدر.

22 - الجادل عبداللطيف حسن البدر.

23 - آمال مبارك المضاحكة.

24 - ريم فهد عبدالله المشعان.

25 - هند عبدالله محمد الوطيان.

26 - أسماء يحيى عثمان.

27 - عمر خلف سالم عبدالجليل.

28 - دانيه وليد عبدالوهاب العثمان.

29 - نجله مبارك محمد الجناعي.

30 - دعاء إبراهيم مهلهل الياسين.

31 - أمل براك عبدالمحسن المطير.

32 - دلال غازي فيصل العبدالجليل.

33 - بريق عبدالله دخيل الشايع.

34 - لولوه عبدالله الدخيل الشايع.

35 - سارة حمود عبداللطيف الفلاح.

36 - هدى حمود عبداللطيف الفلاح.

37 - ليلى حمود عبداللطيف الفلاح.

38 - فريدة عبدالله عبدالعزيز الزاحم.

39 - فادية جاسم خالد المرزوق.

40 - جمال فرحان صلال العنزي.

41 - خالد عصام عبدالمحسن المرزوق.

42 - عبدالله محمد عبدالرحمن الفيروز.

43 - أمل حسين محمد الدلال.

44 - ابتسام علي محمد البسام.

45 - ديمه وليد عبدالوهاب العثمان.

46 - وليد عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان.

47 - مريم علي ماهر هدهود.

48 - غنيمة عصام عبدالمحسن المرزوق.

49 - سارة محمد صالح امان.

50 - لطيفة يعقوب يوسف الوقيان.

51 - فاطمة إبراهيم حسن الغيث.

52 - لجين فائز عبدالله الهاجري.

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية 6 اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.