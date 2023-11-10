أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود القرار الوزاري رقم (208) لسنة 2023 بإشهار جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية جاء فيه:

مادة (1):

تشهر جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2):

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم بتنفيذ ما ورد به.

وجاء في ملخص النظام الأساسي انه تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل (جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية) ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى عمل منصة تجمع مربي الصقور والهواة لإبداء الآراء والمقترحات لخدمتهم وسهولة التواصل فيما بينهم، وتنظيم المشاركات في الفعاليات الوطنية والدولية المختصة بالصقور بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتعريف الشباب المهتم بهواية الصقور وتربيتها وبمخاطر الأمراض التي تصيبها وطرق الوقاية منها وآخر العلاجات المتوافرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات البيطرية بالدولة، الاستثمار الإيجابي الأوقات فراغ الشباب من خلال تعريفهم بالألعاب الشعبية الخاصة بالصقور، توعية الشباب بطرق الحفاظ على الحياة الفطرية للصقور والمحافظة على الأنواع النادرة منها وخلق البيئة الملائمة لها، تقديم المقترحات باستغلال الأماكن المناسبة كمحميات لأنواع الصقور في الكويت، المساهمة في تقديم إحصائية خاصة بأنواع الصقور وأعدادها الموجودة في الدولة لتقديمها إلى الجهات ذات الاختصاص، عمل أنشطة تثقيفية وتعريفية في أنواع الصقور وطرق تربيتها وتكاثرها وحمايتها من الانقراض وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والأعضاء المؤسسون هم:

1 - سيف لافي لافي الشلاحي

2 - عبدالله ناشي شحيتان الرشيدي

3 - سعود فدعوس سعود الراجحي

4 - ناصر علي حسن العجمي

5 - جمعان معتق جمعان الصليلي

6 - فهد طحيشل مضحي الخشاب

7 - محمد سعد محمد الطواري

8 - حمود محمد حمود الرشيدي

9 - سعد فلاح ساري الثويمر

10 - محمد خالد سليمان الهاملي

11 - عبدالرحمن عايض مرزوق البنيان

12 - مطلق فلاح طحيشل الخشاب

13 - فايز فلاح ضاحي الرشيدي

14 - سعد ناصر صحن الخرينج

15 - سعد سالم سعد الفجي

16 - طلال علي حسين سوارج الرشيدي

17 - فهد راشد جابر العجمي

18 - فهد منصور مطلق الجنوبي

19 - بدر ناصر محمد الفجي

20 - راشد ناشي شحيتان المحيش

21 - عبدالله فدعوس سعود الراجحي

22 - يوسف علي حسين الرشيدي

23 - عبدالله محمد عبدالله العيفان

24 - ناصر سعد خالد الطشة

25 - منصور سالم طاهر الشمري

26 - يوسف عبدالله محمد المطاوعة

27 - ناصر مبارك علي الخنفور

28 - حمد عبدالله حمود الفجي

29 - عبدالعزيز محمد ناصر العازمي

30 - عبدالله ناصر فهد الدويلة

31 - ناصر راشد صالح ذيب الهاجري

32 - خالد محمد ناصر ملفي المرشد

33 - عبدالمحسن فالح ساحب الشمري

34 - يوسف أحمد مبارك الفجي

35 - فهد خليفه خلف الهيفي

36 - عادل فلاح ساري الثويمر

37 - أحمد مساعد ناصر ذيب الهاجري

38 - حمد صالح حمد الشبال

39 - خالد عبدالله فلاح العرادة

40 - محمد سعد عبدالله هدبه الرشيدي

41 - علي محمد حسين الدويلة

42 - فيصل محمد طواري الطواري

43 - بدر ناصر سالم الشلاحي

44 - مرزوق فالح فلاح العازمي

45 - محمد فلاح طحيشل الخشاب

46 - عبدالله صلاح خليفة العيفان

47 - مشاري علي حسين سوارج الرشيدي

48 - عبدالله عايض مرزوق البنيان

49 - عبدالله بدر مطر الرشيدي

50 - علي أحمد علي النصافي

51 - عبدالله خالد محمد الشلاحي

52 - محمد هزاع عايض الرشيدي

53 - مرشد أحمد مرشد الرشيدي

54 - سالم ناصر سالم الشلاحي

55 - عيد ناشي شحيتان الرشيدي

56 - فيصل سعيد نمر الرشيدي

57 - بندر ناصر محمد الفجي

58 - عبدالله منصور مطلق ابركه الجنوبي

59 - عبدالرحمن عبدالكريم مطلق النصافي

60 - فرج عبدالله فرج الرشيدي

61 - نايف عبدالهادي راشد الفجي

62 - فراج عبدالله فراج الرشيدي

ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.